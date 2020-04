Wi-Fi 6E sur les 6 GHz : la FCC veut mettre à disposition 1 200 MHz de spectre

Au début de l’année, la Wi-Fi Alliance dévoilait le Wi-Fi 6E avec l’ouverture d’une nouvelle bande de fréquences dans les 6 GHz, en plus de celles dans les 2,4 et 5 GHz. De quoi avoir encore plus de spectre pour augmenter les débits (mais pas la portée).

Ajit Pai, président de la FCC (Commission fédérale des communications) explique avoir « proposé un ensemble de règles pour mettre à disposition 1 200 MHz de spectre pour une utilisation sans licence dans quatre segments de la bande des 6 GHz (5,925–7,125 GHz) ».

Cette bande est déjà largement utilisée. Les services et la sécurité publics ainsi que des liens backhaul sans fil s’en servent. Il faudra donc trouver un équilibre dans le partage de la bande entre ceux disposant de licence et les autres, précise la FCC.

Cette proposition doit maintenant être validée par un vote des membres de la FCC, qui devrait se dérouler lors d’une réunion planifiée pour le 23 avril. De leur côté, les fabricants sont prêts et Broadcom a déjà annoncé sa première puce Wi-Fi 6E.