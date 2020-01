Wi-Fi : Apple et Broadcom condamnés à payer 1,1 milliard de dollars à Caltech pour violation de brevet

Cela fait maintenant près de quatre ans que la bataille judiciaire a été lancée par la prestigieuse université américaine. Selon Law360 repris par The Verge, la justice a donc donné raison à Caltech et condamne Apple à payer 837 millions de dollars, contre 270 millions pour Broadcom.

Le montant serait basé sur une estimation de Caltech qui aurait pu vendre des licences aux deux fabricants pour respectivement 1,40 et 0,26 dollar par appareil avec du Wi-Fi 4 et 5 (802.11n et ac).

Apple a annoncé à The Verge son intention de faire appel de cette décision.