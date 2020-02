WhatsApp revendique plus de deux milliards d'utilisateurs

La messagerie instantanée qui appartient à Facebook est la seconde entreprise du groupe à dépasser cette barrière après… le réseau social lui-même.

Dans son dernier bilan, la société de Mark Zuckerberg affirmait avoir 2,5 milliards d’utilisateurs actifs par mois, contre 2,89 milliards pour l’ensemble de ses services (Messenger, Instagram, etc.).

WhatsApp en profite pour mettre en avant son chiffrement qui « agit comme un cadenas numérique incassable et préserve les informations que vous envoyez via WhatsApp contre les pirates et criminels. Les messages sont uniquement conservés sur votre téléphone et personne ne peut les lire ni écouter vos appels, pas même nous ».