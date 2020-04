WhatsApp limite le transfert de certains messages à « une discussion à la fois »

En cette période de pandémie et de confinement, les fake news sont encore plus nombreuses et leur propagation se fait parfois comme une traînée de poudre. Les réseaux sociaux et les messageries sont généralement utilisés comme moyen de transport.

WhatsApp annonce une nouvelle mesure visant à essayer de limiter le fléau :

« L’année dernière, nous avons parlé aux utilisateurs du concept des messages transférés un grand nombre de fois. Ces messages sont marqués d’une double flèche pour indiquer qu’ils ne proviennent pas d’un contact direct. En effet, ces messages sont moins personnels que les messages typiques envoyés sur WhatsApp. Nous mettons désormais en place une limite pour que ces messages ne puissent être transférés que vers une discussion à la fois ».

Pour rappel, un changement avait déjà été mis en place au niveau mondial en janvier 2019 : « Tous les utilisateurs des dernières versions de WhatsApp ne peuvent désormais transférer de messages que vers cinq discussions à la fois ».

La plateforme ménage la chèvre et le chou en affirmant à ses utilisateurs que « Transférer des messages, est-ce mal ? Absolument pas ».