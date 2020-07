WhatsApp for Business : des codes QR bien pratiques et un partage simplifié de catalogues

La version Business de WhatsApp est conçue pour faciliter le lien entre les entreprises et leurs clients, en servant notamment de support aux services.

Pour fluidifier encore la mise en relation, WhatsApp est maintenant compatible avec les codes QR. Une entreprise peut ainsi en imprimer sur ses produits, la clientèle n’ayant plus qu’à le scanner pour être mis directement en relation, via WhatsApp, avec un service client, commercial, etc.

Simplification également pour les catalogues de produits, qui peuvent maintenant être partagés par de simple liens, donc partageables sur les sites officiels des entreprises, les réseaux sociaux, messageries et ainsi de suite. Ces liens peuvent désigner aussi bien des catalogues complets que des produits spécifiques.