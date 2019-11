WhatsApp cessera de fonctionner sur Windows 10 Mobile le 31 décembre

Certains seront peut-être étonnés de savoir que l’application de messagerie instantanée fonctionnait encore sur l’ancienne plateforme. Mais puisque cette dernière recevra sa mise à jour finale le mois prochain, elle entrainera dans son sillage les derniers résistants.

Pour les smartphones les plus « récents » (dont le Lumia 640), la dernière série de correctifs sera en effet publiée le 10 décembre. Après quoi la plateforme perdra tout support technique, sonnant la fin de la fête pour les quelques invités encore présents.

Le 31 décembre, WhatsApp cessera tout simplement de fonctionner et sera supprimé du Store. On ne pourra donc plus l’installer ou le mettre à jour. L’application ne sera pas supprimée, permettant aux utilisateurs de visualiser leur historique.

Notez que si vous attendiez justement ce moment pour passer à un autre smartphone, il n’y a malheureusement aucune méthode pour transférer l’historique vers un modèle Android ou un iPhone. Récupérer son historique WhatsApp entre ces derniers est déjà complexe.