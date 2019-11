Comme prévu, le service de vidéo d'Apple est disponible depuis le 1er novembre, avec un essai gratuit de 7 jours. L'offre est compatible avec le Partage familial, permettant d'en faire profiter jusqu'à six personnes pour 4,99 euros par mois.

Parmi les contenus disponibles, signalons The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind, The Elephant Queen, Helpsters, Ghostwriter, Snoopy in Space, Oprah's Book Club, Servant, Hala et Truth be told. Ils sont détaillés par ici.

L'offre est accessible sur l'écosystème Apple (iPhone, iPad, Apple TV, mac), et sur des télévisions connectées Samsung, des produits Roku et, via AirPlay 2, des télévisions LG et Vizio. La liste complète est disponible par ici.