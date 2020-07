WhatsApp : vague de nouveautés, dont les stickers animés, les QR codes et le thème sombre sur le web

Il n’est jamais trop tard, WhatsApp se décide enfin à faire évoluer sa messagerie avec un lot de fonctions. La plus mise en avant est un lot de stickers animés, les autocollants étant selon l’entreprise le mode de communication à plus forte croissance aujourd’hui, avec plus de deux millions envoyés par jour.

Les QR codes permettant de leur côté d’ajouter un contact. Plutôt que de créer manuellement une fiche et ajouter le numéro sous la dictée d’une personne, on peut scanner le code et ajouter la fiche complète.

WhatsApp répercute également son mode sombre « incroyablement populaire » aux versions web et desktop, cette dernière étant… une version web encapsulée et pesant dans les 150 Mo. On ne peut pas changer les couleurs, pas plus que sur Android ou iOS.

Les appels de groupe obtiennent eux aussi quelques apports. Dans une conversation vidéo, on peut maintenant appuyer et maintenir un court instant son doigt sur un contact pour le basculer en plein écran. De plus, dans les groupes de huit personnes ou moins, un bouton permet de déclencher directement un appel vidéo.

Enfin, les utilisateurs de WhatsApp sur KaiOS peuvent voir les « mises à jour disparaissant après 24 heures », autrement dit les stories.