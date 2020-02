WhatsApp : des liens d’invitation à des groupes privés retrouvables sur Google

Un journaliste allemand a tweeté vendredi sa découverte : en récupérant une adresse de type « chat.whatsapp.com », il est possible de trouver des groupes privés de conversation et de s’y faire inviter.

La trouvaille a été confirmée peu après par Jane Manchun Wong, spécialiste en rétro-ingénierie des applications : Google aurait en réserve 470 000 résultats de ce type environ.

MotherBoard s’est penché sur la question. Nos confrères se sont servis de ces liens pour se faire ajouter dans des groupes, dont certains particulièrement sensibles. La plupart étaient destinés au partage d’images pornographiques, mais certains étaient beaucoup moins anodins.

Par exemple, l’un des groupes semblait être dédié à la communication entre ONG approuvées par les Nations Unies, du moins d’après le descriptif fourni. MotherBoard y a découvert notamment la liste des 48 participants, tous avec leur numéro de téléphone.

Pour Google, tout est normal : « Les moteurs de recherche comme Google et autres listent des pages du web ouvert. C’est ce qui se produit ici. Ce n’est pas différent de n’importe quel cas où un site autorise des adresses à être listées publiquement. Nous proposons des outils permettant aux sites de bloquer le contenu listé dans nos résultats ».

La vraie réponse vient finalement de WhatsApp : les liens d’invitation sont comme n’importe quel autre lien et deviennent retrouvables sur les moteurs s’ils ont été mis à disposition publiquement. En clair, le lien d’invitation doit être envoyé de manière privée, et non placé sur un site par exemple. C'est donc la faute des participants.