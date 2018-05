WeChat : 500 millions de publications supprimées pour cause de lutte contre les fake news

Depuis la sortie de la mise à jour, certains utilisateurs rencontrent un problème gênant : durant les appels, le micro ne fonctionne pas, et son bouton est grisé dans l'interface.

Dans un document dédié aux réparateurs et récupéré par MacRumors, on apprend qu'Apple recommande un diagnostic de l'appareil, ouvrant si confirmé à une réparation, y compris si l'appareil n'est plus sous garanti.

Nos confrères semblent être certains de l'authenticité du document, mais Apple n'a pas reconnu officiellement le souci. Si vous êtes concerné, vous pouvez prendre rendez-vous chez le réparateur le plus proche depuis le site de l'assistance Apple, rubrique iPhone, Réparations et dommages physiques, puis Son ou qualité audio.