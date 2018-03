Waze Carpool permet de choisir avec qui faire du covoiturage

Suite à ses problèmes financiers que nous évoquions dans un précédent article, le magazine consacré aux jeux vidéo a commencé à détailler ses plans pour passer ce cap difficile. Ainsi, il ne sera plus publié toutes les deux semaines, mais une fois par mois. « Il faut que le magazine sorte moins souvent (pour limiter ses coûts) mais vende mieux sur chaque numéro » précise Ivan Gaudé, co-fondateur et actuel directeur de la publication de Presse Non-Stop.

Canard PC était un hebdomadaire durant les trois premières années, la forme actuelle ayant été plus résistante : 11 ans. Le tarif va bien entendu augmenter au passage. Il n'est pas encore arrêté nous précise-t-on, les devis d'impression et autres business plans étant encore en cours d'analyse. Il sera probablement entre 6,5 et 7 euros.

Un choix difficile mais nécessaire. « L'esprit ne changera pas » rassure Ivan Gaudé, précisant que le magazine sera « plus épais et plus agréable, avec un joli dos carré et rigide plutôt que deux agrafes. [...] En rassemblant sur un seul numéro par mois des lecteurs occasionnels répartis sur plusieurs, le magazine sera plus solide économiquement ».

Mais cette transition ne pourra pas se faire avec les finances actuelles, malgré la campagne de financement participatif de 2016 ayant financée le site (voir notre analyse). D'autant que les abonnements actuels vont devoir être convertis à la nouvelle périodicité.

Ainsi, une campagne Ulule devrait être lancée dans les jours à venir pour récolter au moins 100 000 euros à travers « un abonnement numérique de soutien, dont la durée est purement symbolique et dont le montant servira à nous sortir de ce traquenard ». Tous les détails seront alors donnés sur le plan de bataille et les contreparties.

L'équipe a de son côté déjà répondu à de nombreuses questions à travers son forum, notamment dans le nouvel équilibre nécessaire entre le version papier, moins courante, et le site web mis en ligne l'année dernière.