Waze affiche désormais le prix des péages en France

Cette fonctionnalité était attendue depuis longtemps, elle est désormais en place. Pour récupérer les tarifs, l’application se base sur les retours de ses utilisateurs.

Comme le précise le compte de la communauté Waze France, le service peut vous proposer un itinéraire bis avec un temps et un tarif différent. Vous pouvez par exemple conduire un peu plus et payer un peu moins suivant les trajets.

Si Waze ne propose pas (encore ?) cette fonctionnalité, vous pouvez réaliser des économies en sortant et rentrant sur l’autoroute à des endroits bien précis sur votre trajet, c’est notamment ce que permet de calculer le site Autoroute Eco.