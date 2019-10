Waymo et Renault planchent sur des navettes autonomes entre Roissy et La Défense

Né le 30 mai 1934, le cosmonaute russe fut le premier à effectuer une sortie extravéhiculaire en 1965, quatre ans après le premier voyage dans l'espace de Youri Gagarine. Pour rappel, le premier satellite, Spoutnik 1, avait ouvert la voie à la fin de l'année 1957.

Tout ne s'était pas vraiment passé comme prévu, comme le raconte Le Monde. Dans le vide, la combinaison de Leonov s'est dilatée : « Mes gants, mes bottes, tout mon scaphandre avait enflé. Comme le Bibendum de la publicité Michelin », expliqua-t-il une fois de retour sur Terre.

La retransmission s'interrompt et beaucoup pensent alors qu'il est mort. Mais non, « il a actionné une valve pour réduire la pression à l’intérieur de son scaphandre et il est passé en force », expliquent nos confrères.

Il a ensuite réalisé différentes missions, dont Apollo-Soyouz (Soyouz 19), première opération conjointe entre les Américains et les Russes, signe d'un réchauffement des relations entre les deux pays.

Il est décédé vendredi dernier à l'âge de 85 ans.