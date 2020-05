watchOS 6.2.5 apporte quelques nouveaux cadrans et l’envoi automatique de la fiche médicale

Petite mise à jour pour l’Apple Watch, séparément du nouvel iOS 13.5, dont la Golden Master a été envoyée hier soir aux développeurs.

On n’y trouve que peu de nouveautés. Plusieurs nouveaux cadrans arc-en-ciel sont disponibles pour se marier aux deux bracelets « Fierté » sortis tout récemment (un classique et un Nike), l’activation de l’ECG et des notifications de rythme cardiaque en Arabie Saoudite, ainsi que l’envoi automatique de la fiche médicale.

Cette dernière est en option et permet l’envoi des données aux services d’urgence en même temps que le ou les proches enregistrés dans cette fiche sont appelés, par exemple en cas de chute ou de malaise.

La mise à jour se fait, comme d’habitude, depuis un iPhone.