watchOS 5.1.1 corrige le problème de briquage des Apple Watch Series 4

Avec le projet iBorderCtrl, les passagers de plusieurs aéroports en Europe vont être interrogés par une intelligence artificielle. Le système sera testé durant six mois auprès des seuls non ressortissants européens consentants. L’enjeu ? Tenter de savoir s’ils mentent sur les raisons exactes de leurs déplacements.

Le système, financé par la Commission européenne à hauteur de 4,5 millions d’euros, sera testé en Hongrie, Lettonie et Grèce durant six mois. « Le projet vise à créer des points de passage frontaliers plus efficaces et plus sûrs afin de faciliter le travail des douaniers pour repérer les immigrants clandestins et contribuer ainsi à la prévention du crime et du terrorisme » explique très sérieusement l’institution bruxelloise.

Plusieurs modules sont concentrés dans ce projet. Un détecteur de mensonges posera d’abord une série de questions aux voyageurs, évoluant selon le genre, la langue et même l’ethnicité. Une caméra analysera au même moment près d’une quarantaine de micro-expressions du visage.

Les personnes présentant, d’après l’IA, un score de risque élevé feront alors l’objet d’un contrôle plus détaillé, avec recueil biométrique des empreintes digitales, balayage des veines et autres. Les résultats seront comparés avec les bases existantes.

Le Face Matching Tool crée pour sa part une signature biométrique à partir des photos du visage pour nourrir ces informations. Testé pour l’heure auprès de 32 personnes, le taux de reconnaissance des mensonges a atteint… 76 % de réussite.