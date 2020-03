WatchGuard Technologies rachète Panda Security

La finalisation de cette transaction est attendue pour le second trimestre de l’année, mais le montant n’est pas précisé.

WatchGuard est une société américaine proposant des solutions de « sécurité et d’intelligence réseau, de Wi-Fi sécurisé et d’authentification multifacteur », tandis que Panda Security (anciennement Panda Software) est espagnol et propose des applications pour sécuriser les postes de travail pour les professionnels ; les deux sont donc assez complémentaires sur le papier.

Panda a « également lancé récemment un service sophistiqué de Threat Hunting, directement accessible pour les entreprises et les fournisseurs de services sécurité managés (MSSPs) qui revendent les solutions Panda Security ».