Warcraft III Reforged sortira finalement le 29 janvier

Le jeu était attendu pour la fin de l’année, mais Blizzard n’aura finalement pas réussi à le faire sortir pour les fêtes. Il sera disponible le 29 janvier à précisément 00h01.

Le titre est particulièrement attendu, le travail effectué par Blizzard allant plus loin que la moyenne des « Remaster ». Interface remaniée, éditeur de cartes, équilibrage des quatre races, fonctions modernes liées à Battle.Net, ainsi qu’une importante révision graphique.

Le jeu, dont l’histoire a posé les bases de World of Warcraft, sera décliné en deux versions. L’une à 29,99 euros et contenant simplement le jeu, l’autre à 39,99 euros, appelée Spoils of War et incluant des bonus pour les autres jeux : monture, mascotte, skins, dos de carte, héros, etc.