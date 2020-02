Warcraft III Reforged : grogne des joueurs, mise à jour en approche, remboursement sur demande

Depuis sa sortie, la version remastérisée du jeu d’Activision Blizzard déçoit. Son score sur Metacritic est tombé à 0,5 seulement, avec plus de 22 000 notes négatives.

Face à un tel tollé, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les développeurs prennent la parole et annoncent du changement. Après des excuses, Blizzard réaffirme que son titre fait partie de son ADN et qu’il ne compte pas le laisser tomber.

« Nous avons identifié un bug qui rend les couleurs et les ombres différentes de celles du Warcraft III original, et nous testons un correctif qui sera incorporé dans une mise à jour plus large » qui devrait être déployée cette semaine, affirment les développeurs. D’autres changements sont détaillés dans ce billet de blog.

Pour tenter d’enrayer la machine infernale, Blizzard propose également un remboursement automatique du jeu à ceux qui le désirent. Pour en profiter, rendez-vous sur cette page d’assistance.