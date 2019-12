VS23 : après un report pour cause de panne, Soyouz a décollé ce matin

La fusée devait décoller hier matin, mais un « rouge » apparu au début de la séquence automatisée est venu mettre son grain de sel. « Les opérations de remplacement sont en cours sur l'équipement affecté par une panne », expliquait hier le CNES. Le lancement était programmé pour 09h54 ce matin et l’horaire a été respecté.

Il s’agit d’un lancement multiple avec le satellite COSMO-SkyMed Second Generation pour l'Agence spatiale italienne (ASI), le satellite CHEOPS (Characterising Exoplanet Satellite) de l'Agence spatiale européenne (ESA) et trois charges utiles auxiliaires : ANGELS et EyeSat du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) ainsi qu’OPS-SAT pour le compte de l'ESA.

Les satellites seront libérés sur des orbites allant de 500 à 7 078 km. La durée nominale de la mission est de 4h13. Aprés une longue attente, Arianespace a finalement proposé une retransmission en direct juste avant le décollage de Soyouz.