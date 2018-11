VR Go 2.0 : ZOTAC annonce son sac à dos pour la réalité virtuelle, à 2 390 euros

Présenté pour la première fois lors du Computex en juin 2016 sous la forme d'un simple sac à dos contenant une mini-machine, le concept a bien évolué depuis.

Cette nouvelle version dispose d'un support lombaire, de renforts en mousse et… de LED RGB adressables bien évidemment. Elle était visible sur le stand du fabricant à la Paris Games Week il y a deux semaines.

L'ordinateur comprend un Core i7 8700T, une GeForce GTX 1070, 16 Go de mémoire vive et 240 Go de stockage (SSD). La fiche technique est disponible par ici.

Il est annoncé à 2 390 euros (sans casque de réalité virtuelle). La disponibilité n'est pas précisée.