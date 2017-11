Vous voulez assister à la conférence de lancement du OnePlus 5T ? Ça fera 40 dollars

En vogue pendant un moment avec les Google Glass puis les Spectacles de Snapchat, les lunettes connectées débarquent chez Olympus. Avec les EyeTrek Insight EI-10, le fabricant vise les professionnels.

Elles intègrent une caméra de 1 992 x 1 216 pixels et proposent un écran OLED avec une définition de 640 x 400 pixels. Elles sont animées par un SoC TI OMAP 4470, épaulé par 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage. Elles disposent également de capteurs (accéléromètre, gyroscope et boussole), du Bluetooth 4.1 et du Wi-Fi 802.11n.

Android 4.2.2 est aux commandes et les utilisateurs peuvent développer des applications maison afin d’exploiter les fonctionnalités des lunettes. Des exemples d’utilisation sont présentés dans cette vidéo, tandis que les outils de développement se trouvent par là.

Le fabricant annonce une disponibilité pour le mois de novembre, à un tarif de 1 499,99 dollars.