Votre nom peut désormais être composé de 50 caractères sur Twitter

Depuis quelques jours, il est possible publier des tweets allant jusqu'à 280 caractères. Dans la foulée, Twitter annonce qu'une autre valeur a été revue à la hausse : le nombre de caractères du Display name.

Pour rappel, sur Twitter vous disposez d'un pseudo, ou nom d'utilisateur, que vous retrouvez après la lettre « @ » et dans l'URL de votre profil. Il ne peut dépasser les 15 caractères. On peut le changer, mais cela modifie de nombreux éléments, il n'est donc pas conseillé de le faire à moins que vous y soyez obligé.

Le Display name, ou Nom dans la version française, passe donc de 20 à 50 caractères. Il est affiché en tête de vos tweets et sur votre profil, et peut facilement être modifié sans conséquences particulières.

Cet allongement « vous permettra d'indiquer votre second prénom ou d'ajouter quelques emojis » précise avec humour le compte du support de Twtter. Pour changer le nom, il suffit d'éditer le profil, la procédure étant détaillée par ici.