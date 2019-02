Vols habités : nouveau retard pour les premiers vols d'essai de SpaceX et Boeing

Pour le moment, seuls les vaisseaux Soyouz sont en mesure d'envoyer des hommes dans la Station spatiale internationale. Une dépendance rendue largement visible lors de l'explosion d'une fusée en octobre dernier (heureusement sans faire de victime).

Depuis des années, SpaceX et Boeing préparent leurs propres capsules, capables de s'arrimer à l'ISS. Mais les premiers vols d'essai ont encore été retardés de quelques semaines. Nous ne sommes plus à cela près : ils étaient initialement prévus pour 2017.

Dans un billet de blog, la NASA annonce le 2 mars pour le vol d'essai de Crew Dragon et pas avant avril pour la CST-100 Starliner Boeing. « Ces ajustements permettent d'effectuer les tests matériels nécessaires, la vérification des données, les derniers examens de la NASA et des fabricants, ainsi que la formation des contrôleurs au vol et des gestionnaires de mission », explique simplement l'agence spatiale américaine.

Il faudra ensuite attendre juillet pour un vol SpaceX avec un équipage et août minimum pour Boeing… sauf retard de dernière minute évidemment.