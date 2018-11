Voitures électriques et autonomes : Volkswagen va investir 44 milliards de dollars d'ici 2023

Le temps où le constructeur voulait isoler les Radeon dans une gamme AREZ, à la faveur d'un programme partenaire de NVIDIA, semble désormais faire partie du passé.

On a désormais droit à un nouveau modèle Republic of Gamers exploitant le dernier GPU en 12 nm d'AMD. Il exploite un dissipateur Strix et offre une solution semi-passive (active dès 55 °C).

Cette ROG-STRIX-RX590-8G-GAMING dispose d'un large dissipateur exploitant quatre caloducs, ainsi que trois ventilateurs certifiés IP5x (résistants à la poussière).

On a bien entendu droit à une backplate et une touche de RGB. Les fréquences ne sont par contre pas folles, avec 1 545 MHz en mode classique et 1 565 MHz en mode OC. La mémoire reste cadencée à 2 GHz. Un seul connecteur PCIe à huit broches est nécessaire.

La carte n'occupe que deux emplacements avec ses dimensions de 298 x 134 x 525 mm. Elle propose cinq sorties vidéo (quatre maximum en simultané) : deux DP 1.4, deux HDMI 2.0b et un DVI-D. Son tarif n'a pour le moment pas été dévoilé.