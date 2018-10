Voitures connectées PSA avec Huawei : Anssi et SGDSN seraient inquiets des risques d'espionnage

Après la Chine, le smartphone débarque donc dans l'Hexagone. Il dispose d'un écran de 6,5 pouces affichant 1 080 x 2 340 pixels (format 19,5:9) avec une encoche sur la partie supérieure.

Il exploite le nouveau SoC Kirin 710 avec 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go de stockage, extensibles avec une carte microSD (256 Go maximum). Deux capteurs optiques de 20 et 2 Mpixels sont présents à l'arrière et un de 16 Mpixels en façade.

Le Honor 8X propose évidemment de la 4G, du Wi-Fi 802.11ac, du Bluetooth 4.2, du NFC, un lecteur d'empreintes, Android 8.1 (EMUI 8.2)… Le détail des caractéristiques techniques est disponible par ici.

Il est disponible sur le site du constructeur pour 249,90 euros (avec 64 Go de stockage) avec une disponibilité prévue pour le 9 octobre. Il ne devrait pas tarder à arriver dans les autres boutiques.