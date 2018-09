VMWare Fusion 11 supporte Mojave et Windows 10 October 2018

Annoncé au début de l'été, le service est désormais ouvert à tous après une période de test. Un dispositif d'anonymisation a été mis en place pour éviter de fournir vos données à des tiers.

Il suffit d'accéder à monitor.firefox.com et d'entrer votre adresse email. Toute présence dans une fuite de données répertoriée sera alors précisée. L'outil est conçu en lien avec le projet Have I Been Pwned du chercheur en sécurité Troy Hunt, auquel Mozilla compte donner plus de visibilité.

Surtout, Firefox pourra vous tenir informé si d'autres fuites vous concernent à l'avenir. Pour le moment, aucune intégration spécifique à Firefox n'est évoquée, mais cela pourrait être le cas à l'avenir, notamment via Firefox 64.