VMWare Cloud sur AWS arrive en France

L'offre Software-Defined Data Center (SDDC) du groupe, proposée depuis deux ans, est désormais commercialisée chez nous, pouvant exploiter les serveurs d'Amazon.

On peut donc y héberger une infrastructure basée sur les outils Cloud Foundation. Ainsi, on retrouve vSphere, vSAN, NSX et vCenter Server de VMWare, qui commercialise directement la solution, notamment à travers son réseau de partenaires.

Bien entendu, il est possible de mixer cette solution avec des clusters privés, le tout dans une même interface.

Côté tarif, comptez 7 dollars de l'heure pour un hôte, soit l'offre d'essai, 8,36 dollars par heure et par hôte au-delà. Une promotion de 20 % est appliquée jusqu'au 2 août prochain, jusqu'à trois hôtes, un étant offert pour trois payé.