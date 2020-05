Vivendi a réclamé en 2019 la désindexation de 15 millions d’adresses sur Google

Selon dernier rapport de l'entreprise, « en 2019, 625 événements en direct et 400 contenus premium ont été mis sous surveillance active et protégés ». Les actions de lutte contre la piraterie du groupe « ont permis la notification pour fermeture de plus de 140 000 liens illégaux de streaming et à 2,5 millions de liens de partage d’être identifiés et fermés à 95 % ».

En outre, « plus de 15 millions d’adresses web illégales référencées sur Google ont fait l’objet de demande de désindexation ». En son sein, « une cellule antipiratage mène et coordonne des actions pour faire retirer les contenus volés (take-down) et mettre en place des contrats de licences avec les contrevenants ».