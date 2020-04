VivaTech attendra finalement 2021

Suite et fin pour l'édition 2020 de ce salon organisé par Publicis et LVMH, à travers le groupe Les Echos-Le Parisien. Le journal économique nous apprend ainsi qu'il « tiendra finalement sa prochaine édition en mai-juin 2021 ».

Le mois dernier, les organisateurs étaient confiants et annonçaient son maintien. 10 jours plus tard, ils évoquaient un éventuel report. Finalement, c'est la voie d'une annulation pure et simple qui a été choisie.

« Pour continuer de soutenir l'écosystème qui l'a vu naître, VivaTech souhaite accompagner les milliers d'entrepreneurs qui font de ce rendez-vous un moment incontournable dans l'agenda européen » précisent nos confrères.

Pour Julie Ranty, directrice générale, « la cinquième édition en 2021 sera le point d'orgue d'une dynamique et d'un enthousiasme retrouvés ». Souhaitons-le !