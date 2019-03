Vivaldi 2.4 : profils enfin disponibles et barres d'outils entièrement personnalisables

La société l'avait racheté en 2008. Il comprend plus de 300 titres dont Les Sous-Doués passent le bac, Les Ripoux et Les Vieux de la vieille, explique Les Echos. Des négociations exclusives étaient en cours depuis septembre 2018.

Si EuropaCorp affirme vouloir « se recentrer sur ses activités coeur de métier que sont la production et la distribution de films et séries dans le monde », la société fait face à des pertes depuis plusieurs années : 82,5 millions d'euros en 2017-2018 et 119,9 millions un an auparavant.

Le montant de la transaction n'est pas précisé, mais le catalogue était estimé à 5 millions d'euros par la société. Nos confrères ajoutent qu'EuropaCorp est « toujours en quête d'un partenaire stratégique, notamment pour assurer le volet distribution des oeuvres et éventuellement reprendre une partie du catalogue ».