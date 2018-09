Visual Studio Code 1.27 intronise un nouveau panneau de réglages

Fidèle à son habitude, Google publie chaque début de mois le listing des failles de sécurité bouchées avec ses dernières mises à jour.

Il y a deux niveaux de patchs : le premier daté du 1er septembre pour les failles générales et le second du 5 septembre avec des brèches plus spécifiques, en plus de celles dans le correctif du 1er septembre.

Google espère ainsi que les fabricants proposeront rapidement le patch du 1er septembre à une large gamme de terminaux, avant de déployer celui du 5 septembre dans un second temps.

Quoi qu'il en soit, le premier regroupe une vingtaine de failles, contre plus d'une trentaine pour le second, soit 59 vulnérabilités au total. 11 sont jugées critiques et plus d'une quarantaine avec un niveau de dangerosité élevé.

Ne reste maintenant plus qu'à attendre que les fabricants proposent les mises à jour… s'ils le font. De son côté, Google a mis en ligne les images pour ses Nexus/Pixel.