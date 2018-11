Visual Studio 15.9 supporte ARM64, MSIX et Step Back pour C++

Nouvelle révision pour Visual Studio 2017, qui passe en version 15.9. Comme on le savait déjà, elle apporte déjà le support de la compilation ARM64, promettant de meilleures performances aux applications qui en profiteront sur Windows pour ARM.

Parmi les autres apports, commençons par le Step Back pour C++, via IntelliTrace. Visual Studio prend des instantanés à intervalles réguliers de la pile d’une application en cours d’exécution. Le développeur peut ainsi examiner l’état de la pile à un instant T, puis reculer ou avancer dans le temps pour examiner les appels, variables et autres.

On trouve également le support de Windows 10 October 2018 Update, la possibilité de créer des paquets MSIX, plus d’options pour XAML Designer pendant la conception des applications UWP, ou encore la compatibilité avec SharePoint 2019.

Deux nouveautés périphériques sont à noter. D’une part, l’utilisation pour .NET Core de la dernière révision stable par défaut du SDK associé, plutôt que la dernière version, stable ou non.

D’autre part, la possibilité à la fin d’une installation de Visual Studio (Community, Professional ou Enterprise) d’exporter la configuration utilisée sur l’installeur vers un fichier .vsconfig. Ce dernier pourra alors servir à lancer d’autres installations sur un parc, ou envoyé à des développeurs.

Enfin, Microsoft annonce que cette version 15.9 sera la dernière révision mineure pour Visual Studio 2017. Des mises à jour correctives sont bien prévues (la 15.9.1 est en développement), mais il faudra attendre Visual Studio 2019 (et ses changements graphiques) pour les prochaines nouveautés.

Comme d'habitude, la version 15.9 se télécharger et s'installe depuis le menu intégré à Visual Studio. On peut récupérer la dernière version de l'IDE depuis cette page.