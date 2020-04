Visioconférence : après Jitsi, Scaleway propose des instances BigBlueButton avec plus de fonctionnalités

Mi-mars, Scaleway mettait à disposition du public de nombreuses instances du logiciel open source Jitsi Meet. « Devant le succès rencontré par [cette] solution, Scaleway a décidé de poursuivre » dans cette voie.

La société propose désormais une nouvelle solution basée sur le logiciel libre BigBlueButton et s’appuyant sur ses instances Elements et ses serveurs BareMetal. Elle « est ouverte à tous, gracieusement, jusqu’à fin juillet 2020 ».

« L'application web est basée sur HTML5 et ne nécessite l'installation d'aucun logiciel ni de plugin », explique l’hébergeur. « Nous avons également choisi cette solution car elle s'avère être plus robuste et plus disponible », ajoute-t-il.

Des fonctions supplémentaires sont également disponibles : tableau blanc, lecteur de slide, partage d’écran, demande de parole, sous-salle de réunion et chat privé entre participants. Ce service peut donc être utilisé pour des cours à distance précise Scaleway.Des explications techniques sont disponibles sur cette page.

Pour créer une nouvelle salle avec BigBlueButton, il suffit de suivre ce lien. Les instances Jitsi sont toujours disponibles gratuitement jusqu’en juillet, sur cette page.