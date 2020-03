Visio-conférence : Scaleway déploie des instances Jitsi Meet et les met à disposition du public

Depuis plusieurs jours, les listes de conseils et d'outils « au top pour votre nouvelle vie de télétravailleur » fleurissent. Souvent pour tenter d'attirer les faveurs du dieu SEO, parfois en espérant délivrer quelques conseils génériques plus ou moins utiles. Surtout, on note que de nombreux services tentent de s'y placer en espérant attirer de nouveaux clients.

Certaines offres sont ainsi devenues gratuites, contre une simple inscription, qui permettra de vous relancer commercialement plus tard, après « la crise ».

De son côté, Scaleway a opté pour une approche plutôt intéressante en déployant de nombreuses instances du logiciel open source Jitsi Meet, et en les mettant à disposition du public dans une interface ne nécessitant aucune inscription. Un site a spécifiquement été créé pour l'occasion : « Ensemble contre le Covid ».

L'hébergeur y précise que vous pouvez l'utiliser « pour garder le contact avec vos proches, maintenir votre activité, échanger avec vos clients, rencontrer vos patients ou préparer vos examens avec d’autres étudiants ». Nous avons pu l'essayer, et l'ensemble fonctionne assez bien, reposant sur les fonctionnalités WebRTC du navigateur. Il est possible d'échanger en vocal ou avec la vidéo, d'intégrer un mot de passe pour limiter les accès, etc.

D'autres acteurs sont invités à faire de même. Arnaud de Bermingham détaille la procédure suivie par ses équipes sur Twitter, mettant bien entendu en avant ses différents produits, actuels ou à venir, mais cela reste sobre. Et dans la période actuelle, c'est appréciable.