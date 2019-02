VISA : 3 milliards de dollars de bénéfice net et 50 milliards de transactions au 1er trimestre

VISA s'est également jointe à la valse des résultats, pour le 1er trimestre de son exercice 2019. La société spécialiste des solutions de paiement y est apparue en grande forme, avec un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars, en hausse de 13 % sur un an, accompagné d'un coquet bénéfice net de 3 milliards de dollars (+21 %).

L'ensemble des voyants de l'entreprise sont également au vert, à commencer par le volume de paiement, qui a progressé de 7 % sur un an, à 2 196 milliards de dollars, dont 980 milliards aux États-Unis. Cela représente un total de 50 milliards de transactions (+11 % sur un an), dont un tiers réalisées sur des cartes de crédit, soit plus de 6 300 transactions par seconde. La blockchain a encore des progrès à faire.

Le nombre de cartes en circulation s'établit quant à lui à 3,334 milliards (+4 % sur un an), dont 1,107 milliard de cartes de crédit.