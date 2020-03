Virgin Media avait une base de données clients ouverte aux quatre vents

Il se passe rarement une journée sans qu’une annonce de brèche de sécurité ne vienne nous renseigner sur l’état des hébergements de données dans le monde.

Nouveau venu dans la danse, Virgin Media, câblo-opérateur anglais. La brèche a été annoncée hier et concerne une base de données contenant des informations sur 900 000 clients. On y retrouve les classiques noms, adresses email et postales ainsi que des numéros de téléphone. Pas de données financières ni mots de passe en revanche.

Virgin Media indique que la base a été accédée au moins une fois, sans connaître la portée de l’intrusion. Il ne s’agit pas d’une attaque à proprement parler, mais d’un accès extérieur sur une base dont une erreur de configuration l’a rendu disponible d’avril 2019 à février 2020.

Les informations ont donc été accessibles pendant presqu’un an. Il serait étonnant que personne n’en ait profité durant tout ce temps.