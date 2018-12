Virgin Galactic : Richard Branson veut aller dans l'espace avant Noël

La nouvelle venue dispose d'un capteur 4K UHD, alors que les précédentes caméras de la marque étaient limitées au 1080p.

Le champ de vision est de 180°, tandis qu'un éclairage LED permet d'avoir une vision nocturne et de « voir l'action en couleurs en lieu et place des visions nocturnes traditionnelles en noir et blanc ». Un système sûrement moins discret, dont on attend de connaître la portée, la consommation ou encore l'efficacité.

Le fabricant explique « qu’Arlo Ultra profite d'un système de double microphone et d'un circuit audio bidirectionnel avec des techniques avancées d’annulation de bruit ». Les caméras Arlo Ultra peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, disposent d'un câble de recharge magnétique et tropicalisé, ainsi que d'une sirène.

Arlo Ultra est livrée avec une nouvelle base SmartHub qui se connecte à votre box. Elle gère « les flux de données entrants et sortants entre les caméras et le compte cloud de l’utilisateur ». Elle dispose aussi d'un emplacement microSD pour un enregistrement local.

Les caméras sont livrées avec un an d'abonnement à Arlo Smart Premier (89 euros)... qui ne permet qu'un enregistrement en ligne des vidéos en 1080p. Pour de la 4K UHD, il faudra payer un abonnement supplémentaire, dont le tarif n'est pas précisé.

Arlo Ultra avec SmartHub est proposée à partir de 500 euros, et jusqu'à 1 300 euros avec quatre caméras. La disponibilité est prévue pour le premier trimestre 2019.