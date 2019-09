Violences conjugales : bientôt une plateforme de géolocalisation des places d’hébergement

À l'occasion du second long arrêt technique du Grand collisionneur de hadrons (LHC), « le Laboratoire offre aux petits et grands l’occasion exceptionnelle de visiter ses installations, de découvrir ses technologies de pointe, de s’amuser avec la physique et de rencontrer ses collaborateurs ». Un site dédié a été mis en ligne.

Ce second long arrêt technique permet au génie civil de préparer le LHC haute luminosité (dont l'installation devrait débuter fin 2023), d'améliorer les injecteurs et les expériences.