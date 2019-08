Vie privée : la FTC inflige une amende record de 5 milliards de dollars à Facebook

Quatre ans après avoir racheté Nest, le géant du Net intégrait les équipes dans celles de Google Hardware. En mai, il annonçait la fin du programme Works with Nest (WWN) au 31 août, remplacé par Works with Google Assistant (WWGA).

Mi-août, le géant du Net lançait la dernière phase de son plan : la procédure de migration des comptes Nest vers Google. Plusieurs avantages sont mis en avant par le fabricant, dont une protection renforcée (authentification en deux étapes par exemple) et une intégration dans l'écosystème de Google. Un email est envoyé aux clients, mais il faut être prudent car certaines interconnexions peuvent se « perdre » en route.

Google a travaillé avec Amazon pour développer une compétence Alexa capable de fonctionner avec les comptes Google et les produits Nest Thermostat et Cam, mais tous les partenaires de Nest n'ont par contre pas encore eu la même chance.

« Si vous utilisez Works with Nest avec d’autres partenaires, nous vous conseillons d’attendre de recevoir une invitation par email avant de lancer la migration de votre compte. Si vous décidez de migrer quand même, vos intégrations Works with Nest ne fonctionneront plus et vous ne pourrez plus les récupérer », indique le géant du Net.

En attendant, les intégrations existantes de Works with Nest continueront de fonctionner si vous ne migrez pas votre compte vers Google. C'est notamment le cas d'IFTTT qui recommande chaudement à ses utilisateurs de rester avec leur compte Nest pour l'instant.

Dans tous les cas, il ne sera plus possible d'ajouter de nouvelles connexions avec WWN dès le 31 août.