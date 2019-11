Vers une trentaine de « shop-in-shops Darty au sein des hypermarchés Carrefour »

En novembre 2018, deux premières boutiques Darty s'étaient installées dans les hypermarchés Carrefour de Ville-du-Bois et Limoges.

C'est visiblement un succès puisque cette opération a confirmé « la faisabilité opérationnelle et la pertinence d’une mise en œuvre à plus grande échelle, créatrice de valeur pour les clients des deux enseignes, ainsi que pour leurs collaborateurs et leurs fournisseurs ».

Fnac Darty et Carrefour sont désormais en « discussions avancées » pour en ouvrir une trentaine de plus. La finalisation est attendue pour 2020/2021, à condition que l'Autorité de la concurrence donne son feu vert.

Les deux enseignes « recentrent leur collaboration autour d’un modèle de partenariat structurel durable à la vente, en shop-in-shops, et dans ce contexte, mettront fin à leur partenariat à l’achat d’ici la fin de l’année 2019 ». Il avait pour rappel été annoncé fin 2017.

Les compagnes de négociations annuelles seront ainsi faites individuellement à partir de 2020.