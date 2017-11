Vers un nouveau film Super Mario ?

Selon le Wall Street Journal, il se murmure qu’Illuminiation Entertainment, le studio d’animation à qui l’on doit les Minions, est à deux doigts de signer un juteux contrat avec Nintendo concernant la production de films basés sur la franchise Mario.

Les discussions porteraient actuellement sur le niveau d’intervention du géant nippon dans le processus créatif, notent nos confrères. L’ensemble reste toutefois à prendre avec des pincettes.

Si Tatsumi Kimishima a régulièrement fait entendre qu’il souhaitait voir les franchises de Nintendo plus présentes au cinéma et à la télévision, la rumeur d’une série Netflix basée sur The Legend of Zelda, alimentée par le WSJ en 2015 avait été rapidement démentie par le constructeur.