Vers des Chromebook à base de Kaby Lake G à Radeon intégrée ?

Apple a mis en ligne la page dédiée à l'évènement, qui se tiendra à 19h le 4 juin prochain. Comme toujours, il sera possible d'y suivre la conférence d'ouverture.

Mais une nouveauté est discrètement cachée dans les lignes en bas de page : outre la lecture possible depuis un appareil sous iOS et macOS, une Apple TV ou Edge sous Windows 10, « d'autres plateformes pourront également être capables d'accéder au streaming, à travers les versions récentes de Chrome et Firefox (MSE, H.264 et AAC requis) ».

En bref, Linux ne sera plus mis de côté, tout comme ceux qui ne veulent pas mettre un pied dans Edge.

Un signe d'une certaine ouverture aux autres écosystèmes chez Apple, même si un long chemin reste à faire face aux positions de Google ou Microsoft en la matière.