Verizon proposera de la 5G fixe (jusqu'à 1 Gb/s) dès le 1er octobre, dans quatre villes aux États-Unis

Sur certains smartphones (Pixel 2 et à partir de l'iPhone 7 par exemple), la prise jack n'est plus présente pour brancher des écouteurs. Il faut parfois passer par un adaptateur.

Google en propose un sur son site américain (la page ne fonctionne pas depuis la France), pour 9 dollars. Il vient de passer à 12 dollars comme l'indique Android Police, mais avec quelques améliorations au passage : « 38 % de temps de lecture en plus et une amélioration de 53 % de la latence ». Aucun autre chiffre n'est donné.

L'adaptateur n'est par contre toujours pas vendu en France. Rien d'étonnant : le Pixel 2 ne l'est pas non plus. La situation pourrait néanmoins changer puisque le fabricant lance également des invitations en France pour la conférence du 9 octobre, qui devrait être le théâtre de l'annonce des Pixel 3.