Verisure se paie les activités commerciales européennes d'Arlo pour 50 millions de dollars

Sont concernés par cet accord : « le marketing, la distribution des produits et des services, la marque Arlo et les locaux en Europe », explique le fabricant. Par contre, « Arlo continuera à posséder et à développer ses canaux de distribution sur des territoires situés en dehors de l'Europe ».

Il y a un second volet à ce « partenariat stratégique » : « Arlo deviendra un fournisseur clé de Verisure pour les caméras de sécurité intelligentes. Verisure a un engagement d'achat minimum garanti de 500 millions de dollars sur les cinq prochaines années. Verisure achètera également des services cloud chez Arlo, notamment l'IA et la vision par ordinateur ».

Pour rappel, Verisure (alias Securitas Direct) est une société spécialisée dans les alarmes et la télésurveillance, aussi bien pour les particuliers que les professionnels. Elle est largement présente en Europe, notamment en France.