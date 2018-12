Véhicules autonomes : le français Navya limoge son patron et cofondateur

Jusqu'à présent, pour transformer des bitcoins en ethereum, il fallait effectuer deux transactions : bitcoins vers euros, puis euros vers ethereum (par exemple).

La conversion directe est désormais possible pour le bitcoin (BTC), l'ethereum (ETH), l'ethereum classic (ETC), le litecoin (LTC), l'0x (ZRX) et le bitcoin cash (BCH). « Les conversions sont réalisées instantanément et pour un coût inférieur que si elle avait été réalisée via deux transactions distinctes ».

Ce service n'est pour le moment disponible qu'aux États-Unis (sur le site et les applications mobiles), mais la société prévoit de l'ouvrir à l'ensemble des 34 pays où elle propose ses services.