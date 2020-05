Valorant : le FPS de Riot Games sortira le 2 juin

Le jeu « de tir tactique avec différents personnages à 5 contre 5 » est disponible en bêta fermée depuis quelques semaines, et sortira donc dans une dizaine de jours. Les serveurs seront coupés à partir du 28 mai afin de préparer ce lancement.

Dans un long billet de blog, l’éditeur revient en détail sur le calendrier et les défis qui l’attendent : « l'annonce de la date de sortie soulève un certain nombre de questions, dont celle, et non des moindres, que résume le titre de cet article : sommes-nous prêts ? ».

Pour rappel, Valorant « est jouable gratuitement, mais vous pouvez acheter des cosmétiques dans le jeu ».