Utilisation des données : Facebook attaque Rankwave

Nathalie Aufauvre, directrice générale pour la stabilité financière à la Banque de France, explique à Reuters que l'opération consiste à « infecter un composant technique largement utilisé », sans plus de détails.

Des institutions ont déjà lancé des opérations du genre, mais c'est la première fois que cet exercice est réalisé dans plusieurs pays à la fois dans le cadre du G7 (sous présidence française). 24 autorités financières dans sept pays sont en effet impliquées dans cette opération prévue pour début juin.

Bruno Le Maire, ministre des Finances, ajoute que « les menaces cyber sont la preuve que nous avons besoin de plus de multilatéralisme et de plus de coopération entre nos pays ».