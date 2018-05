UPS va déployer 35 camions électriques à Paris et à Londres

Dans le film Predator de 1987, Shane Black incarnait Rick Hawkins, l'un des membres de l'expédition à la recherche du vaisseau extraterrestre. Désormais, il est de l'autre côté de la caméra dans The Predator, car il est réalisateur et scénariste.

« Des confins de l'espace aux rues des petites villes de la banlieue, la chasse revient » explique le studio. Vous trouviez que le Predator n'était pas assez puissant ? « Maintenant, les chasseurs les plus meurtriers de l'univers sont plus forts, plus intelligents et plus mortels que jamais, et ils ont été génétiquement améliorés avec l'ADN d'autres espèces ».

Une nouvelle équipe est mise sur pied pour aller les combattre. Sortie prévue le 17 octobre dans les salles de cinéma.