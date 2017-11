UPS va convertir ses camions à l'électrique avec le soutien de New York

Les capteurs du smartphone composent un modèle mathématique basé sur la géométrie du visage. En tout, 30 000 points créent un maillage constituant la base de la reconnaissance du visage.

Les chercheurs en sécurité de Bkav se sont servis d’une imprimante 3D pour créer un masque recomposant le visage d’une personne qui s’était préalablement enregistrée dans un iPhone X. La vidéo publiée montre que le masque arriverait à duper Face ID, qui laisse alors entrer le faux utilisateur sur le smartphone.

Les chercheurs indiquent s’être concentrés sur la géométrie du visage et non sur le réalisme du rendu. Pour autant, il a fallu un scanner et une imprimante 3D, ainsi que 150 dollars environ de matériaux pour produire le masque. Il fallait, en outre, pouvoir scanner correctement le visage dont on souhaitait produire le masque, même si une moitié suffit puisque les algorithmes de Face ID savent s’en contenter.

La méthode n’est pas prévue pour constituer une finalité en soi expliquent les chercheurs. Il s’agit davantage pour eux d’un proof-of-concept : la technique est faisable, fonctionne et peut être améliorée. Elle ne concerne pas l’utilisateur moyen, mais pourrait être appliquée à des cibles plus célèbres, comme des chefs d’Etats, des chefs d’entreprise ou des responsables de forces de l’ordre.

Interrogée par Engadget sur ces travaux, Apple s’est contentée de renvoyer la documentation de sécurité de Face ID.