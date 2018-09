Unités de mesure : kilogramme, mole, kelvin et ampère « à l'aube d'un changement historique »

À travers une nouvelle vidéo mise en ligne hier, Electronic Arts en dit un peu plus sur le mode battle royal de son prochain jeu.

Baptisé Fournaise, ou Firestorm en anglais, il mettra en scène 16 équipes de 4 joueurs, soit un total de 64 combattants. Bien évidemment, la carte rétrécira au fur et à mesure, avec un anneau de feu dévorant tout sur son passage.

L'éditeur donne d'autres détails sur le mode solo War Stories, qui devrait comprendre quatre campagnes au lancement, et une cinquième plus tard (The Last Tiger).

Pour rappel, la bêta est accessible aux abonnés Origin/EA Access depuis hier, alors qu'elle s'étendra à tous dès demain. La sortie du jeu qui était initialement prévue pour le 16 octobre a été repoussée au 20 novembre.